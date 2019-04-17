مصرع 5 أشخاص وإصابة 17 فى تصادم "تريلا" وأتوبيس أعلى دائرى المرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون فى حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" ومينى باص "أتوبيس" أعلى دائرى المرج فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، وأمر اللواء عصام شادى مدير المرور بالانتقال إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم رفع حطام الحادث.
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