شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع الوزاري للمجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه فى لاهاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة لاهاى فعاليات الاجتماع الوزاري للمجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري و كورا فان نيوين هاوزن وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية .

و تم خلال الاجتماع استعراض أهم انشطة المجلس الاستشاري المصري الهولندى للمياه منذ الاجتماع الماضى للمجلس الذى عقد فى شهر مايو 2018 مع عرض ملخص عن نتائج الدراسات ومهام العمل التي قام بها عدد من الخبراء الهولنديين في مصر.

وشملت تلك الدراسات دراسة حول تطوير نظم الصرف المغطى فى مصر ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث نظم الصرف المغطي في العالم وتطبيق ما يتناسب معها مع الظروف المصرية وكذلك دراسة حول تحسين نوعية المياه في شبكات المصارف بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعى المعاد استخدامها وقد تمت تلك الدراسات بالتعاون مع الهيئة المصرية لمشروعات الصرف.

كما شملت الدراسات أيضا دراسة حول حماية وتطوير شواطئ بورسعيد في مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر وكذلك وضع شروط مرجعية لإعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية حيث تمت تلك الدراسات بالتعاون مع الهيئة المصرية لحماية الشواطئ.

وقام المجلس بعدد من الدراسات بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حول استراتيجية معالجة الصرف الصحي وكذلك معالجة والتخلص الآمن من الحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحى ومشروع لنظام الانذار المبكر من الامطار في مدينة الإسكندرية كمثال للتعامل مع الأمطار الغزيرة في المدن والمناطق الحضرية.

كما تم عرض أهم نتائج مهمة فريق العمل من الحكومة الهولندية إلى مصر والتى تمت خلال الفترة من 2 أبريل وحتى 11 أبريل الحالى والتي كانت تهدف إلى وضع إطار عام لاستئناف برنامج التعاون الانمائي للحكومة الهولندية في مصر، بعد غياب لمدة 6 سنوات منذ عام 2013، مع تحديد أهم مجالات التعاون والمشروعات التي سيتم إدراجها في البرنامج الانمائي الجديد والمقدم في شكل منحة من الحكومة الهولندية والذى سيستمر حتى العام ٢٠٢٢ ويركز البرنامج الانمائى الجديد على مشروعات إدارة المياه وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائى.

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ويضم الوفد المصرى الدكتور محمد عبد العاطي أعضاء المجلس من وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من الجانب المصري بينما حضر الاجتماع من الجانب الهولندى أعضاء المجلس من وزارة البنية التحتية والمياه ووزارة الخارجية والشراكة الهولندية للمياه.

جدير بالذكر أن المجلس الاستشاري المصرى الهولندي لإدارة المياه تم تأسيسه عام 1976 وهو يعمل منذ ذلك الحين على دعم تبادل الخبرات بين الحكومتين المصرية والهولندية في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية وعلى رأسها تعظيم العائد من المياه فى قطاع الزراعة وتحسين نوعية المياه وتقنيات معالجة الصرف الصحى والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وعمل المجلس خلال هذا التاريخ الطويل من التعاون المشترك على وضع مقترحات مشروعات التعاون الفني في مجال إدارة الموارد المائية بين الحكومتين المصرية والهولندية والتى كانت تمول بمشاركة من الحكومة الهولندية ومنها مشروع روابط مستخدمي المياه ومشروع رفع القدرات في مجال إدارة المياه ومشروع الخطة القومية للموارد المائية ومشروع التعامل مع الفيضان والجفاف من خلال بحيرة ناصر ومشروع تطوير نظم الرى فى الأراضى القديمة ومشروعات التطوير المؤسسى وغيرها من المشروعات.

وكان السفير أمجد عبدالغفار سفير مصر بهولندا كان على رأس مستقبلى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بالمطار و الوفد المرافق له الذى يضم ممثلين عن كلا من وزارتي الري والزراعة وأيضا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .