شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إيطاليا يؤكد دعمه لموهبة الشابات المصريات فى إنتاج أعمالهن المبتكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة دعمه لموهبة الشابات المصريات فى إنتاج أعمالهن المبتكرة فى ضوء تأثرهن بالفن وعالم التصميم فى إيطاليا خاصة مدينة فلورنسا التى تعد مصدرا للإلهام لكثير من الأعمال الكبيرة فى عصر النهضة .

وقال كانتينى - فى كلمته التى ألقاها الليلة الماضية عقب افتتاح معرض صغير للمنتجات والأعمال اليدوية لـ 11 شابة مصرية بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة - إن هذه الفعالية تعد واحدة من سلسلة الفعاليات التى سيتم تنظيمها لدعم أعمال الشابات المصريات، مشيرا إلى أن مدينة ميلانو المعروفة بالفن والتصميم والتصوير وعالم الأزياء والفنون البصرية استضافت خلال الأيام القليلة الماضية صالون الأثاث المتخصص فى أحدث التصميمات فى عالم الأثاث ومعرض بينالى وأسبوع التصميم .

وأضاف أن بعض الشابات المصريات شاركن فى هذه المعارض والبعض الآخر سوف يشاركن فى الفعاليات التى ستقام فى ميلانو بهدف دعم وثقل موهبتهن وإنتاجهن، مشيرا إلى أن أبرز ما يتميز فى إنتاج الشابات المصريات هو استخدام مواد منتجاتهن من الاقتصاد الدائرى بهدف دعم الاستدامة .

وأفاد بأنه شارك منذ يومين فى عرض لواحد من مشروعات التعاون التنموى الإيطالى تنفذه منظمة اليونيدو فى مصر ويمول من الحكومة الإيطالية بهدف دعم استخدام الاقتصاد الدائرى فى الإنتاج، لافتا إلى أهمية حصول منتجات مشروعات الاستدامة على شهادة معتمدة مطلوبة فى كل من أوروبا وأمريكا .

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وأشاد بعمل شوشا كمال التى بدأت حياتها فى إدارة الأعمال ثم تحولت إلى عالم التصميم وكذلك دور مجلة حكى الإلكترونية التى أولت اهتماما بدعم المسئولية الاجتماعية وتدعم أنشطة الشابات المصريات.

بدورها،أعربت شوشا كمال عن شعورها بالفخر بدعم كل من مصر وإيطاليا لتمكين المرأة، مما يسهم فى نشر الفن والجمال،مؤكدة أن إيطاليا لها تأثير كبير فى حياتها العملية حيث درست فيها فن التصميم بعد أن قررت ترك عملها السابق فى مجال التسويق .

وأضافت أن تمكين المرأة يعتمد على 3 عوامل وهى المعرفة والشجاعة والعزيمة، موضحة أن المعرفة تأتى من خلال دراستها فى مدينة فلورنسا الإيطالية والتى تشمل المشاهدة والقراءة ثم الشجاعة التى تتطلب اتخاذ القرار الصعب بالدخول فى عالم تصميم الأثاث بإحياء التراث المصرى وأخيرا العزيمة فى الاستمرار فى العمل .