الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار بالإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، كما نشرت الجريدة قرارا بإبعاد عمر أحمد الخياط بساطة خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام. Advertisements

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