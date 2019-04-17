الزراعة: تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي حتى منتصف أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وحسب بيان، الأربعاء، أوضح التقرير تحصين مليون و611 ألفًا و708 رؤوس ماشية بينهم "مليون و369 ألفًا و882 أبقار، 228 ألفًا و766 أغنام، 13060 ماعز" حتى أول أمس 15 أبريل.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام مستمرة طوال شهر أبريل الجاري.

وناشدت الوزارة جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية.​