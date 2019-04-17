محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ إنهاء 6912 وحدة سكنية (288 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة طيبة الجديدة، بجانب تنفيذ 7 مشروعات خدمية بالمشروع، وإنهاء 25 مشروعًا، لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.
وفيما يتعلق بالخدمات بمشروع الإسكان الاجتماعي، قال المهندس مصطفى سعيد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، في بيان، الأربعاء: جارٍ تنفيذ مدرسة، ووحدة صحية، ومسجدين، وكنيسة أرثوذكسية، ومخبزين، كما تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، و5 حضانات، ووحدتين صحيتين، و7 مراكز تجارية، وملعبين، ونادٍ اجتماعي، ونقطة إطفاء، ونقطتي شرطة، وحديقتين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان يكشف موقف 6912 وحدة "إسكان اجتماعي" بطيبة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.