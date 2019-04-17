وزير الإسكان يكشف موقف 6912 وحدة "إسكان اجتماعي" بطيبة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ إنهاء 6912 وحدة سكنية (288 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة طيبة الجديدة، بجانب تنفيذ 7 مشروعات خدمية بالمشروع، وإنهاء 25 مشروعًا، لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.

وفيما يتعلق بالخدمات بمشروع الإسكان الاجتماعي، قال المهندس مصطفى سعيد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، في بيان، الأربعاء: جارٍ تنفيذ مدرسة، ووحدة صحية، ومسجدين، وكنيسة أرثوذكسية، ومخبزين، كما تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، و5 حضانات، ووحدتين صحيتين، و7 مراكز تجارية، وملعبين، ونادٍ اجتماعي، ونقطة إطفاء، ونقطتي شرطة، وحديقتين.

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