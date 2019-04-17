بالصور.. وفد مصر للطيران يحتفل مع بوينج بطائرة الأحلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

احتفل وفد شركة مصر للطيران المتواجد بمدينة سياتل الأمريكية، باستلام الطائرة الجديدة الثانية من طراز طائرة الأحلام الـ٧٨٧-٩ مع المسئولين بشركة بوينج الأمريكية.

وحسب بيان، الأربعاء، حضر الحفل عدد كبير من ممثلي الشركات المصنعة والمشاركة في تصنيع هذا الطراز وهم رولز رويس، بناسونيك، آيركاب وبوينج إلى جانب وفد شركة مصر للطيران من الطياريين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل وسلطة الطيران المدني وتطوير المنتج وقطاعي المالي والقانوني.

وتغادر الطائرة الجديدة، اليوم، من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت بسياتل لتصل مطار القاهرة الدولي يوم غدٍ الخميس ١٨ أبريل الجاري في تمام الثانية عشر ظهر.