التعليم تكشف عن آلية جديدة لحل مشكلات المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، مساء أمس، الاجتماع الدوري للمعلمين لبحث شكواهم ورفع الظلم عنهم بحضور الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووائل قمر المستشار القانوني بالوزارة، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وسيد الحلواني مدير عام إدارة الموارد البشرية.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، أوضح الدكتور محمد عمر، في بداية الاجتماع، أن المعلم هو أساس نجاح العملية التعليمية، وأن هذا اللقاء هدفه حل المشكلات أو العقبات التي تقابل المعلمين، مشيرًا إلى أن هناك رابطًا على موقع الوزارة الإلكتروني إلى جانب وجود رقم للفاكس مخصصان للمعلم يعرض من خلاله المشكلة الخاصة به؛ لحل المشكلات بشكل مباشر وأسرع.

وأضاف عمر، أن الوزارة تنظم مسابقات للمعلمين لإتاحة الفرص للجميع، والوصول إلى أفضل المعلمين ثقافة وعلمًا والتزامًا وخلقًا من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية، وأن الوزارة تحرص على تحقيق العدل ومبدأ المساواة والشفافية في تلك المسابقات.

Advertisements

ودارت عدة مناقشات أثناء الاجتماع حول العديد من النقاط للوصول إلى أنسب الحلول لها ومنها الانتداب، وتغيير المسمى الوظيفي، ووافق الدكتور محمد عمر لبعض المعلمات المغتربات على الانتداب لمحافظة أخرى للقرب من محل السكن مع عدم وجود عجز، بإلاضافة إلى موافقته الفورية لتغيير طبيعة العمل لإحدى المعلمات لظروفها المرضية.

كما وجه الدكتور محمد عمر بحل مشكلة تغيير المسمى الوظيفي لأحد المعلمين بإعداد برنامج تدريبي له وعند اجتيازه التدريب يتم تغيير المسمى، حيث أنه يعمل كإخصائي صحافة منذ تعيينه، وذلك بشرط عدم وجود عجز في تخصص إخصائي صحافة، وكذلك لمعلم أخر حصل على مؤهل في اللغة الإنجليزية، ويريد العمل كمعلم لغة إنجليزية بشرط حصوله على شهادة التويفل الدولية.

كما أمر بالتحقيق الفوري في شكوى إحدى المعلمات والتي أفادت بتعسف المسؤولين في نقلها إلى وظيفة أعلى رغم ترشحها لها ووضع من هو أقل كفاءة منها، بالإضافة إلى شكوى أخرى من معلمة والتي أشارت إلى وقوع جزاء واستبعاد دون سبب، مؤكدًا أن الهدف من التحقيق هو الوصول إلى الحق ورد الظلم.

وفى نفس السياق، تم عرض بعض المشكلات التي هي قيد التحقيق، وقد وعد الدكتور محمد عمر بسرعة انتهاء التحقيق والوصول إلى قرار نهائي فيها.