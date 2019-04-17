وزير القوى العاملة: تدريب الشباب الفلسطيني على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع سامر أنطوان سلامة، وكيل وزارة العمل بدولة فلسطين، سبل التعاون بين الجانبين في مجالات عمل الوزارتين خاصة بعد استحداث وزارة جديدة في الحكومة الفلسطينية تختص بريادة الأعمال.

وذكر بيان صادر عن وزارة القوى العاملة اليوم أن اللقاء جاء على هامش الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة حتى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور وزير 17 وزير عمل عربي ، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

ووفقا للبيان، أبدى وزير القوى العاملة استعداد الوزارة للتعاون ونقل الخبرات المصرية للشباب الفلسطيني وتدريبهم على كيفية إقامة المشروعات الصغيرة.

وأكد أن موقف مصر تجاه دولة فلسطين ثابت لا يتغير على مر العصور ، مشدداً علي أن مصر تدين دوما الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بصفة عامة، وعمال فلسطين بصفة خاصة، وتعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولي وفي أولى اهتماماتها .

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وقال "سعفان" : إن الفترة القادمة ستشهد تحسنا في أوضاع جميع الدول العربية مما سيدعم القضية الفلسطينية بشكل غير مباشر ، مؤكدا أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية والدفاع عنها في كافة المحافل الدولية .

وأكد ضرورة توحيد الرؤى في الصف العربي لدعم القضية الفلسطينية في مؤتمر العمل الدولي في دورته القادمة بجنيف، فضلا عن أهمية التنسيق مع المجموعات الأسيوية والأفريقية لدعم هذه القضية أمام العالم .

من جانبه ، قال وكيل وزارة العمل الفلسطيني إن مصر لديها تجربة رائدة فيما يخض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كحل يسهم في القضاء على مشكلة البطالة التي تؤرق كافة الشعوب العربية ، معربا عن رغبة بلاده في أن يكون هناك تعاون ونقل للخبرات المصرية في هذا الشأن للشباب الفلسطيني.

كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للموقف المصري عبر التاريخ والذي يدعم القضية الفلسطينية بكافة السبل الممكنة.