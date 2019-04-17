حرق شقته وارتكب مذبحة ضد جيرانه.. وبرر جريمته: شعرت بالظلم لتأخر راتبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – وكالات:

أضرم رجل من كوريا الجنوبية النار في شقته، وهاجم جيرانه بسكين وقتل 5 أشخاص وأصاب 13 آخرين، "لشعوره بالظلم لتأخر راتبه".

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الشرطة المحلية قولها إن 5 من الجيران بينهم طفلة في الـ 12 من عمرها قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من القاتل، فيما أصيب 13 بعضهم بجراح خطرة.

وأضافت الوكالة الكورية أن الشرطة قبضت على القاتل بعد مواجهة قصيرة في موقع الحادث، مشيرة إلى أنه قال في التحقيقات إنه ارتكب هذه الجرائم" بسبب شعوره بالظلم بسبب تأخر تلقيه رواتبه".

وأكد الجيران أن الرجل يعاني من مشاكل عقلية، في حين أخمد رجال الإطفاء النيران بعد 20 دقيقة من اندلاعها.