حريق في شقة بـ"حلمية الزيتون" دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان: اندلع حريق داخل شقة بمنطقة الزيتون، وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على النيران دون وقوع إصابات. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بحريق فى إحدى الشقق فى حلمية الزيتون، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ٥ سيارات إطفاء نجحت في السيطرة على النيران المشتعلة وإخماد الحريق، دون امتداد ألسنة اللهب أو وقوع خسائر بشرية.

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