"جابت ناس من عيلتها وضربوني".. سيد يطلب تطليق زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام صاحب محل بيع مخللات، دعوى قضائية يطلب فيها تطليق زوجته "صابرين"، متهمًا إياها بأنها فتحت منزل الزوجية لقراءة الفنجان والقيام بأعمال الدجل من أجل تقاضي مبالغ مالية.

وقال "سيد. م، 36 سنة"، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، إن زوجته "صابرين. س، 32 سنة"، ربة منزل، "قلبت البيت مكانًا لقراءة الفنجان"، متابعًا: "مبقتش عارف مين اللي داخل ولا مين اللي خارج"، مؤكدًا أن سلوكياتها تغيرت منذ زواجهما وتحولت من سيدة انطوائية إلى زوجة تفتح منزلها لجميع قاصديها لقراءة الفنجان لهم، مقابل تقاضي مبالغ مالية".

يستطرد الزوج الذي أكد أن قصة ارتباطه بزوجته صابرين، بدأت بعلاقة حب استمرت لنحو 8 سنوات، انتهت بموافقة، الأسرتين على الارتباط وبعد زواج استمر عامين، تأخرا خلالها في إنجاب أطفال ما دفعها للتغير في معاملته.

رغم الحب الذي عاش في كنفه الزوجان، إلا أن تأخرهما عن الإنجاب، دفع الزوجة للقسوة في معاملة الزوج، "بحسب أقواله في عريضة دعواه"، وخاصة بعد تعرفها على عدد من جيرانها، الذين علموا موهبتها في قراءة الفنجان، "صارت مشهورة واتعرفت عند الناس كلها بأنها ست بتقرا الفنجان".

يستطرد الزوح بأنه وجد شابا غريبا في منزله ذات مرة، حينما عاد من عمله، يرتشف فنجان القهوة، وما أن هم للاستفسار عن سبب وجوده في غيابه، إلا أن مشاجرة نشبت بينهما، وطرد الزوج، الموجودين.

الزوجة ردت عليه، و"جابت ناس من عيلتها وضربوني وطردوني من الشقة" حتى لاحت له فكرة الذهاب لمحكمة الأسرة للتخلص من جحيم زوجته، ورفع دعوى تطليق لها.