أخبار مصر | عاجل.. مصرع وإصابة 22 في تصادم "تريلا" ومينى باص بدائري المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع وإصابة 22 في تصادم "تريلا" ومينى باص بدائري المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" ومينى باص "أتوبيس" أعلى دائرى المرج فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مصرع 5 أشخاص، وأصيب 17 آخرون، وتوقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، وأمر اللواء عصام شادى مدير المرور بالانتقال إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم رفع حطام الحادث.