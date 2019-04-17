أخبار مصر | سفير المفوضية الأوروبية: مصر من أهم الشركاء الجنوبيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير المفوضية الأوروبية: مصر من أهم الشركاء الجنوبيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إيفان سوركوش، سفير مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن مصر تعد من أهم الشركاء الجنوبيين بالنسبة لـ"الاتحاد"، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع مصر، والذى أثمر عن التوقيع على اتفاقية الشراكة التى تمتد حتى عام 2020، وتشمل عديدًا من المجالات بما فى ذلك الاقتصاد، والتنمية المستدامة، والسياسة الخارجية.

جاء ذلك، خلال الكلمة التى ألقاها سوركوش، أثناء الاحتفال الذى أقامه وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة "يوم أوروبا"، والذى يتم الاحتفال به فى الـ 9 من مايو من كل عام، ويوافق ذكرى إعلان "شومان" الذى مهد الطريق للتكامل الأوروبى، إلا أنه يتم الاحتفال به فى القاهرة حاليًا، لأنه سيوافق شهر رمضان المبارك.

وأشار سفير مفوضية الاتحاد الأوروبى إلى التعاون بين مصر و"الاتحاد" فى مجال المياه، حيث تم منذ يومين إطلاق النسخة الثانية من "أسبوع المياه" فى مصر، معربًا عن ثقته فى أن التعاون فى مجال المياه بين الجانبين سيسهم فى توفير حياة أفضل للمصريين، مؤكدًا أهمية شباب مصر ومساهمته فى بناء مستقبل بلاده.