أخبار مصر | اليوم.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان موعد الاستفتاء على الدستور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان موعد الاستفتاء على الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في تمام الساعة الـ 3 عصرًا، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، لدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب، وإعلان تفاصيل الجدول الزمنى لإجراء التصويت فى الخارج والداخل.
وتسلمت "الوطنية للانتخابات" كتاب البرلمان بموافقته بالأغلبية على التعديلات الدستورية، لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.
وأكد مصدر قضائي بارز، أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، استقرت على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مدار 3 أيام متتالية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لبوابة "الخليج 365"، أن الهيئة من المقرر لها أن تجتمع غدا الأربعاء لتحديد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية عقب تلقي التعديلات التي قام بها البرلمان، وانتهى التصويت عليها بالموافقة بشكل نهائي من قبل أعضاء البرلمان اليوم الثلاثاء.
وأوضح المصدر أن الأيام الثلاثة المستقر عليها هي أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل الموافق أيام 20 و21 و22 إبريل الجاري.
وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد إجتمع اليوم وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.