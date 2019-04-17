أخبار مصر | اليوم.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان موعد الاستفتاء على الدستور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان موعد الاستفتاء على الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في تمام الساعة الـ 3 عصرًا، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، لدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب، وإعلان تفاصيل الجدول الزمنى لإجراء التصويت فى الخارج والداخل.

وتسلمت "الوطنية للانتخابات" كتاب البرلمان بموافقته بالأغلبية على التعديلات الدستورية، لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.