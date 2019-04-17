أخبار مصر | اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة زهير جرانة باتهامه بتراخيص السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة زهير جرانة باتهامه بتراخيص السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصدر اليوم، الحكم فى إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

كما تستكمل محكمة النقض نظر طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة".

وكانت محكمة جنايات سوهاج قضت غيابيا وحضوريا بمعاقبة 35 متهما بالسجن المؤبد، و61 حضوريا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" فى مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصا بينهم 124 هاربا.