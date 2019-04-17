أخبار مصر | رئيس" الكيماويات ": الدستور وضعه بشر والشيء الوحيد الذي لا يمكن تعديله هو القرآن الكريم والأديان السماوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس" الكيماويات ": الدستور وضعه بشر والشيء الوحيد الذي لا يمكن تعديله هو القرآن الكريم والأديان السماوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن عمال مصر هم القوة الناعمة لبلدنا، مضيفا أن مصر رهانها الكبير دائما على عمالها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالكيماويات لدعم التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء.

وتابع: "الدستور وضعه بشر والشيء الوحيد الذي لا يمكن تعديله هو القرآن الكريم والأديان السماوية ، التي هي من صنع الله خالقنا"، لافتا أن الدستور تم وضعه في ظروف صعبة وتم وضعه وفق المتاح وقتها.

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وأوضح: "نازلين خلف زعيم حكيم وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا ننافقه وإنما هو أمين على الدولة ومصلحة الأمة العربية وأفريقيا، وأعاد لمصر مكانتها"، مؤكدا أن التعديلات تحقق تمثيل عادل للمرأة والعمال.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إن العلاوات الاجتماعية التي تحدث الرئيس السيسي، يجب وضع قانون لها على أن يستفيد منها جميع العاملين بقطاع الأعمال العام، وأن يكون هناك مفاوضة قوية مع القطاع الخاص بشأن العلاوات، وإجراء مفاوضة حول ترقيات وأجور العاملين بشركة كيما أسوان.

وأكد حمدي، أنه بصفته الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات ينقل لشعب مصر وصية من الأشقاء العرب بالحفاظ على بلادهم لأنها عمود الخيمة.