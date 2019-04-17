أخبار مصر | رئيس القابضة للكيماويات: الدساتير بعد الثورات لا تأتي بأفضل صورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس القابضة للكيماويات: الدساتير بعد الثورات لا تأتي بأفضل صورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عماد الدين خالد، رئيس الشركة القابضة للكيماويات، إن الدساتير بعد الثورات تكون متأثرة بالظروف التي تعيشها الدول آنذاك، ولذلك فهي تأتي ليست بأفضل صورة، مضيفا أنه ليس بدعة ان يعاد النظر في الدساتير حتى تتماشى مع الوقت الذي نعيش فيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالكيماويات لدعم التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء.

وتابع:"لا أحد ينكر دور المرأة في البلاد وكذلك العمال والفلاحين، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، كل هذه الفئات تستحق تمثيل مناسب في مجلس النواب". مشيرا الى أنه فيما يتعلق بمد فترة الرئاسة، فلقد كانت بلدنا من قبل لها بنية تحتية مهلهلة وظروف أمنية صعبة جدا ، وعلاقتها الخارجية مدمرة، ولكن الآن أصبح لدينا مقعد في مجلس الأمن، فضلا عن رئاسة الاتحاد الأفريقي، والتحسن الملحوظ لاقتصادنا، مؤكدا أنه من أنجز ذلك يستحق أن يستكمل ما بدأه.

وأوضح: "نحن كعمال مصر أكثر من تأثر بهذه الاصلاحات الاقتصادية"، مؤكدا أن نعم الدستور هي رصاصة في صدر أعداء الوطن .