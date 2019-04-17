شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد شمعة نقيبًا لـ«صيادلة الدقهلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية لصيادلة الدقهلية، صباح الأربعاء، فوز الدكتور سعيد شمعة بمنصب النقيب بعد حصوله على 468 صوتا. فاز بمقاعد العضوية «فوق السن» كل من الدكتورة منى راشد بـ694 صوتا، والدكتور أيمن الزيني بـ437 صوتا، والدكتور وسيم الهلالي على 462 صوتا. وفاز بمقاعد العضوية «تحت السن» كل من الدكتور أحمد طايل بـ751 صوتا، والدكتورة مني هنداوي بـ367 صوتا، والدكتور زين أحمد عبدالنبي بـ386 صوتا.

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