شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب لم يحضر.. اشتباكات في بني سويف بسبب «حفل غنائي غير مرخص» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى غياب مطرب شاب عن حفل كان مقررا في إحدى قرى بني سويف، مساء الثلاثاء، إلى وقوع اشتباكات بين حاجزي التذاكر ومنظمي الحفل.
أسفرت الاشتباكات عن تحطم «براجولة» وعدد من الكراسي والمناضد، واتهم الجمهور المنظمين بالنصب عليهم، مطالبين باسترداد قيمة التذاكر.
أعلن عن تنظيم حفل للمطرب الشاب أحمد كامل، الثلاثاء، بقيمة 130 جنيها للتذكرة الواحدة، وحدد المنظمون 3 أماكن لبيع التذاكر.
ونشر حساب باسم المطرب على موقع «فيس بوك» اعتذارًا لعدم حضور الحفل، مدعيًا تعرضه للنصب، ومتعهدًا بتعويض الجمهور.
وكشف مصدر أمني أن المنظمين لم يحصلوا على ترخيص لإقامة الحفل داخل القرية الواقعة على نيل بني سويف.
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