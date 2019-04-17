تعرف على خطوات استخراج جواز سفر للطلاب للمرة الأولى × 7 نقاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن كيفية استخراج جواز سفر للطلاب لأول مرة، و"الخليج 365" يوضح الخطوات الواجب إتباعاها لاستخراج جواز سفر للطلاب. 1-طلب جوازات مجانى متوفر بمصلحة الجوازات.

2- أصل بطاقة الرقم القومى.

3- شهادة إثبات قيد دراسى مثبت بها موقف التجنيد.

4- كارنية العام الدراسى الحالى للإناث فقط.

5-شهادة ميلاد المواليد بالخارج.

6-صور شخصية تكون خلفية بيضاء.

7-سداد الرسوم المستحقة بخلاف الدمغة. Advertisements

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