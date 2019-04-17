شكرا لقرائتكم خبر عن "سعفان" و"أبو سليمان" يبحثان آليات حل مشكلات العمالة المصرية واللبنانية بالبلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، كميل أبو سليمان وزير العمل اللبنانى، لبحث أوضاع العمالة فى البلدين والمشكلات التى تواجهها، والآليات التى تلزم لحل تلك المشكلات بصورة متبادلة.

وأكد الوزير فى بداية اللقاء عمق العلاقات بين مصر ولبنان بإعتبارهما وطنا واحدا ، ذو قضايا مشتركة .

جاء ذلك على هامش الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبحضور وزير 17 وزير عمل عربى ، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

وأكد وزير العمل اللبنانى أنه منذ تولى مسئولية الوزارة وهو يعمل على إحداث تغيير في منظومة العمل ، خاصة وضع آليات تمنع الفساد في استقدام العمال والتى تتحول إلى إتجار بالبشر، مشيرا إلي أن هناك عمال يدخلون لبنان للعمل في تخصصات معينة ، ثم يتم استغلالهم للعمل فى مجالات أخرى مثل النظافة وغيرها .

Advertisements

كما أكد أنه تم استثناء العمالة المصرية التي تتقدم لإجازة من تقديم ما يفيد اشتراكهم في منظومة الضمان الاجتماعى ، من واقع الاتفاقية المبرمة بين البلدين والتى تقضى بالمعاملة بالمثل ، مشيرا إلى أنه يعمل على حل مشكلات العمالة المصرية فى القريب العاجل .

وأشاد "سعفان" بهذه الخطوات من الجانب اللبناني ، مؤكدا أن هناك بعض المشكلات التي تواجه العمالة المصرية بلبنان، مشددا علي ضرورة حلها ، موجها الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة بالتواصل مع المستشار العمالى التابع للسفارة المصرية بالعاصمة بيروت لإعلان ضرورة أن تقوم العمالة المصرية بتوفيق أوضاعها وتقديم الأوراق اللازمة ، ليتمكنوا من العيش بحياة كريمة والتخلص من سوء استغلال بعض أصحاب الأعمال .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة لا تسعى إلا إلى تحسين معيشة العمالة المصرية الموجودة حاليا بلبنان، وتصويب أوضاع غير المقيم بشكل غير شرعي .