وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره الأردنى وضع تصور شامل لأوضاع العمالة المصرية بعمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، سمير سعيد مراد وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث أوضاع العمالة المصرية بالأردن وضرورة أن تقوم تلك العمالة بتصويب أوضاعها لتكون مقيمة بشكل شرعى بالبلاد. وشدد محمد سعفان، على ضرورة ألا يكون هناك أى عامل مصرى مخالف فى الأردن. Advertisements وأكد الطرفان عمق العلاقات المصرية الأردنية، والتعاون المثمر بين البلدين، وأهمية العامل ودوره الكبير فى عملية البناء والتنمية التى تخوضها أى دولة تريد تشييدا وبناء. وشدد الوزيران على أهمية وضع تصور شامل لآلية توفيق أوضاع العمالة المصرية بالأردن، وفتح باب تصويب وتوفيق الأوضاع، لتنظيم سوق العمل وإيجاد علاقات مشتركة تؤكد دعم ومساعدة مسيرة التنمية. واختتم الوزيران الاجتماع بالتأكيد على أواصر الود والمحبة التى تجميع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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