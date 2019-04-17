شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يلتقى وزيرى عمان والمغرب لتوحيد الرؤى والجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهنى بالمملكة المغربية، لتبادل الخبرات والتجارب فى مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهنى، وتوحيد الجهود لخدمة العمال من خلال الاتحادات النقابية العمالية بالبلدين، فضلا عن توحيد الرؤى والجهود بين الدول العربية ليكونوا صفا واحدا فى مؤتمر العمل الدولى يونيو المقبل بجنيف.

فى بداية اللقاء قدم وزير الشغل المغربى الشكر لوزير القوى العاملة على حسن الاستقبال والضيافة فى مصر، والذى أعرب عن سعادته لوجود دولة المغرب ممثلة فى وزير الشغل والإدماج المهنى بالمملكة على الأرض المصرية، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على مر التاريخ.

وقال سعفان، إن الوزارة اتخذت خطوات واسعة فى مجال حوسبة منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، حيث لاقت التجربة المصرية نجاحا كبيرا، وساهمت المنظومة الجديدة فى إحداث طفرة فى عملية التفتيش، معربا عن استعداد الوزارة لنقل خبراتها والتعاون مع المملكة المغربية فى كافة شئون العمل والعمال.

كما استعرض وزير القوى العاملة الخطوات التى قامت بها الوزارة فى مجال التدريب، مؤكدا أن مصر لديها بنية جيدة فى هذا المجال.

ومن جانبه أشاد وزير الشغل والإدماج المهنى المغربى، بالأفكار التى طرحها وزير القوى العاملة بشأن تبادل الخبرات والتجارب فى مجالات التفتيش والتدريب، مؤكدا أن هذا يدل على التكامل العربى المطلوب بين جميع الدول.

وقال محمد يتيم، إن بلادة قامت بإقرار مشروع للنهوض بالتدريب تحت رعاية ملك المغرب، يقوم على أساس تأسيس 12 مدينة للتدريب، فضلا عن إعادة النظر فى المناهج التى يتم التدريب عليها، بحيث يتناسب كل برنامج تدريبى مع التخصصات والأعمال المطلوبة فى كل منطقة، مؤكدا رغبته فى الإطلاع على التجربة المصرية للاستفادة منها لما لمصر من خبرات كبيرة فى مجال العمل والعمال.

وأشار إلى أن المغرب لديها مخطط للتشغيل يقوم على عدة استراتيجيات منها مراجعة منظومة التعليم للحد من خريجى المؤهلات التى لا تجد فرص مناسبة فى سوق العمل، بالإضافة إلى ما يسمى بالتشغيل المأجور حيث توجد مؤسسة مختصة تقوم بعملية الوساطة بين راغبى العمل والشركات، فضلا عن منظومة التشغيل الذاتى، ومن خلالها يتم مساعدة الشباب حتى يكونوا أصحاب مشروعات صغيرة.

كما عقد وزير القوى العاملة، اجتماعا مع عبد الله بن ناصر البكرى، وزير القوى العاملة بسلطنة عمان، للبحث والتشاور حول كافة الأمور المشتركة بين البلدين الشقيقين، وكل ما يخص العمالة المصرية وشئونها، وحضر جانبا من جلسة المباحثات فايز المطيرى مدير عام منظمة العمل العربية مشيدا بعلاقات مصر بالدول العربية جميعا .

وفى بداية اللقاء أكد الوزيران عمق العلاقات بين مصر وسلطنة عمان، التى تتميز بالتواد والتقارب الكبيرين، الأمر الذى يؤكد العلاقة الطيبة بين الشعبين التى تتخطى كل الآفاق والحدود.

وذلك على هامش الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا فى القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور 17 وزير عمل عربى ، ورؤساء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء الوفود العربية.

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وقام سعفان بعرض المشروعات التى قامت بتنفيذها وزارة القوى العاملة ونجحت فيها، كتطوير وتحديث منظومة التفتيش وحوسبتها، ونظام الربط الإلكترونى الجديد، فضلا عن تطوير منظومة التدريب المهنى نظرا لأهميته الخاصة، مقترحا تبادل الخبرات حول هذه المجالات بما اكتسبته وزارة القوى العاملة المصرية فى هذه الميادين.

وأضاف أن وزارة القوى العاملة المصرية نقلت نظام التفتيش بصورة كبيرة من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى وحوسبة كافة أعماله، الأمر الذى يجعل هناك تعاونا جادا بين الوزارتين لنقل خبرات وزارة القوى العاملة المصرية لنظريتها بعمان.

وقال إن الوزارة بدأت تفعيل الربط الإلكترونى مع وزارات العمل المعنية بعدد من الدول العربية، وذلك لوضع قاعدة بيانات مقننة تحدث توافقا وتلاقيا بين راغب العمل وصاحب العمل عن طريق هذا الربط الإلكترونى الفعال والذى يضمن حقيقة عقود العمل المطلوبة بما يتمتع به من رقابة حكومية من خلال الوزارات المعنية.

وأضاف أن القوى العاملة المصرية، قامت بتطوير مراكز التدريب المهنى التابعة لها، كى يكون هناك متدربا يتمتع بقدر عال من الكفاءة لاقتحام سوق العمل، بصورة تتوافق مع تغيراته الكبيرة المتسارعة.

من جانبه رحب البكرى، بالتعاون المثمر والبناء، بين وزارتى العمل فى البلدين الشقيقين فيما يخص نقل خبرات وزارة القوى العاملة المصرية فى مجالى التفتيش والتدريب المهنى والربط الإلكترونى.

وأضاف أن سلطنة عمان قامت بإنشاء "المركز الوطنى للتشغيل"، والذى يهدف إلى النظر نظرة شاملة لاحتياجات السلطنة من القوى العاملة والتوظيف للوطنيين والوافدين، مشيرا إلى أهمية الربط بين المركز ووزارة القوى العاملة لتكامل بيانات سوق العمل والوصول إلى أفضل النتائج، مؤكدًا أنه سيقوم بعرض هذه الفكرة البناءة المثمرة على مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل.



















