انت الان تتابع انتخابات الصيادلة.. كرم كردي يتقدم في 10 محافظات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتخابات الصيادلة

كشفت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة، تقدم الدكتور كرم كردي، على مقعد النقيب العام، في 10 محافظات، بالتزامن مع استمرار فرز الأصوات. وأحرز المرشح على مقعد النقيب العام للصيادلة، تقدما في محافظات: القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفرالشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، بني سويف، قنا، البحر الاحمر، بمتوسط أصوات 4000 صوت فارق عن أقرب منافسيه. وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ واستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا. بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحاً على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل إذ تم انتداب 30 قاضيا من مجلس الدولة

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