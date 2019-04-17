شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف بباوي نقيبًا لـ«صيادلة البحر الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فاز الدكتور عاطف فايز بباوي عطية بمنصب النقيب في انتخابات نقابة الصيادلة بالبحر الأحمر، متقدمًا على منافسه الدكتور حاتم الدمياطي بفارق 90 صوتًا. وفاز بمقاعد العضوية «فوق السن» محمد عبده محمد السباعي، ومينا لطفي مسادر، وفاز على مقعد العضوية «تحت السن» كل من أحمد محمد رفعت محمود، وعماد عاطف عزيز، وروماني صلاح روماني.

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