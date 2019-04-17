شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 17 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية»، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بمراجعة وتحديث اللائحتين التأسيسية والداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية برئاسة الإمارات- رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، وسيتم رفع نتائج أعمال اللجنة إلى اجتماعات الدورة (52) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي التي ستنعقد في جنيف 19 و20 مايو المقبل، على هامش أعمال الدورة (72) لمنظمة الصحة العالمية .

النطق بالحكم في إعادة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

تعقد الكنيسة المرقسية أول لقاءً جماهيرياً للشباب، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة الأنبا بافلى أسقف كنائس المنتزة ومسؤول قطاع الشباب في الإسكندرية، الأنبا ايلاريون أسقف كنائس غرب، الأنبا هيرمينا أسقف كنائس وسط الإسكندرية، ويهدف اللقاء إلى إجراء حوار بابوي بين البابا والشباب للتعرف على تفكيرهم وما يدور في عقولهم فيما يتعلق بالقضايا الكنسية وتوعيتهم من خلال إسداء نصائح بابوية من البطريرك لأبنائه.

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الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر وتنصيب آخر تمثال للملك رمسيس الثاني بواجهة معبدالأقصر بعد ترميمه بأيد مصرية؛ وذلك احتفالا بيوم التراث العالمي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام.

يفتتح القاضي خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية فعاليات ورشة العمل المتخصصة (معايير السلوك المهنى والمعايير الدولية لتقييم الأداء)، والتي تستضيفها الهيئة لمدة يومين بالتنسيق مع الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.

ينظم إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، المؤتمر الأدبي للإقليم في دورته العشرين تحت عنوان «الإبداع الأدبي بين آليات الفن وتحديات الفكر» بمركز التدريب المهني بدمنهور بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويضم المؤتمر كوكبة من المفكرين والأدباء والشعراء من محافظات الإقليم الخمس الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الغربية، والمنوفية.

يبدأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، زيارة إلى السعودية تستمر يومين، على رأس وفد يضم أكثر من 11 وزيرًا، 68 مسؤولاً حكوميًا، وأكثر من 70 رجل أعمال من القطاع الخاص، وتعد الزيارة نتاجًا لأعمال المجلس التنسيقي بين السعودية والعراق الذي تم إنشاؤه بناءً على توجيه قيادة البلدين وستحمل ملفات مهمة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والمستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما ستتضمن التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية منها والتعليمية والفنية إلى جانب اللقاءات الثنائية، وعقد ملتقى اقتصادي ولقاء رجال الأعمال من كلا البلدين.