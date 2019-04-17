شكرا لقرائتكم خبر عن الطيب يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله سعود الصباح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء، إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه، الأحد الماضي، عن عمر ناهز 79 عامًا.

تقدّم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة وذَوي الفقيد، داعيًا الله ــ عزّ وجلّ ــ أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُسكِنَه فسيحَ جناته، وأن يُلهِمَ ذَويه الصبرَ والسُّلْوانَ، «إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».