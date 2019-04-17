شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الصف الثانى الابتدائى الازهرى يختتم امتحاناته وغدا الصف الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم المناطق الأزهرية ، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، للصف الثانى الابتدائى للعام 2019/2018. وأدى طلاب الصف الثاني الابتدائي الامتحانات صباح الاثنين الماضى ، في مادتى اللغة العربية والخط العربى، بينما امتحن طلاب الصف الثالث فى مادة القرآن الكريم. Advertisements وتختتم امتحانات الصف الثاني الابتدائى اليوم الأربعاء فى حين تُختتم الامتحانات للصف الثالث غدا الخميس.

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