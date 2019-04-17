شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تحدد 6 توصيات لمحصول النبات الطبية لزيادة الإنتاج ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من التوصيات والارشادات الفنية لمزارعى النبات الطبية حول طرق الرى الممارسات الجيدة في المتابعة لمحصول الينسون ، والكراوية ، والشمر ، والبردقوش ، خلال هذه الفترة حفاظا على الناتج الكمي والكيفي للمحصول.

وقال تقرير المحاصيل البستانية ،إن من اهم الممارسات الجيدة لمتابعة محصول النباتات الطبية خاصة ( الينسون – الشمر – الكراوية ) ، خلال الفترة الحالية ، ضرورة تنقية الحشائش باليد والتخلص من النباتات الغريبة ، إيقاف الرى استعداد للحصاد .

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وأضاف تقرير المحاصيل الزراعية ،أنه من اهم الممارسات الجيدة لمتابعة زراعات النباتات الطبية وخاصة البردقوش ،خلال هذه الفترة حفاظا علي الناتج الكمى والكيفى للمحصول يجب الانتهاء من الحشة الأولى للزراعات القديمة ، ضرورة إضافة 100 كجم /فدان سلفات أمونيوم في الأراضى القديمة وتزداد إلي 150 كجم / فدان سلفات أمونيوم فى الأراضى الجديدة ، الري كل 15 إلى 20 يوما .