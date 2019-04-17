شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: تدريب الشباب الفلسطينى علي ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، سامر أنطوان سلامة، وكيل وزارة العمل بدولة فلسطين، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات عمل الوزارتين خاصة بعد استحداث وزارة جديدة في الحكومة الفلسطينية تختص بريادة الأعمال.

وقال أنطوان: إن مصر لديها تجربة رائدة فيما يخض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كحل يسهم في القضاء على مشكلة البطالة التي تؤرق كافة الشعوب العربية ، معربا عن رغبة بلادة في أن يكون هناك تعاون ونقل للخبرات المصرية في هذا الشأن للشباب الفلسطيني.

وأبدى "سعفان" استعداد وزارة القوي العاملة للتعاون ونقل الخبرات المصرية للشباب الفلسطيني وتدريبهم على كيفية إقامة المشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، وكيل وزارة العمل بدولة فلسطين على هامش الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور وزير 17 وزير عمل عربي ، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

وأكد "سعفان" ، أن موقف مصر تجاه دولة فلسطين ثابت لا يتغير على مر العصور ، مشدداً علي أن مصر تدين دوما الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بصفة عامة، وعمال فلسطين بصفة خاصة، وتعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولي وفي أولى اهتماماتها .

وقال "سعفان" : إن الفترة القادمة ستشهد تحسن في أوضاع جميع الدول العربية مما سيدعم القضية الفلسطينية بشكل غير مباشر ، مؤكدا أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية والدفاع عنها في كافة المحافل الدولية .

ومن جانبه أعرب "أنطوان" عن خالص شكره وتقديره للموقف المصري عبر التاريخ والذي يدعم القضية الفلسطينية بكافة السبل الممكنة.

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وأكد "سعفان" بضرورة توحيد الرؤى في الصف العربي لدعم القضية الفلسطينية في مؤتمر العمل الدولي في دورته القادمة بجنيف، فضلا عن أهمية التنسيق مع المجموعات الأسيوية والأفريقية لدعم هذه القضية أمام العالم .











