1.5 تريليون جنيه مصروفات.. ننشر أهم الأرقام في موازنة "2019- 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حصل الخليج 365، على مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 - 2020 المقدم من الحكومة للبرلمان.

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية أبرز الأرقام في الموازنة الجديدة:

- الإيردات العامة تريليون و134 مليار جنيه بنسبة زيادة 14.7% عن العام الجاري.

- توقعت الحكومة أن تبلغ قيمة المصروفات تريليونًا و574 مليارًا و559 مليون جنيه.

- إجمالي مخصصات الدعم والمنح والمزايا بلغ 327 مليار جنيه.

- 89 مليار جنيه دعمًا للسلع التموينية و82.2 مليار لصناديق المعاشات.

- قناة السويس تمثل القيمة الأكبر من الإيرادات الضريبية بـ 36 مليار جنيه.

- 52 مليار جنيه دعمًا للمواد البترولية مقابل 89 مليارًا العام الحالي.

- تخفيض مخصصات دعم الكهرباء بنحو 75% لتصبح 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليارًا العام الحالي.

- خُصص لقطاع التعليم 132 مليارًا بزيادة 16 مليارًا عن العام المالي الجاري.

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