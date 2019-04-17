"فتح مقابر مغلقة".. آثار الهرم تكشف عن مفاجآت للسائحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، عن تقديم مفاجآت للسائحين عقب افتتاح المنطقة بعد تطويرها أواخر العام الجاري، موضحا أنها عبارة عن فتح أماكن أثرية ومقابر جديدة لم تفتح من قبل.

ونوه محيي الدين في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه جاري تجهيز بعض المقابر المغلقة منذ فترة طويلة وفتحها أمام الزائرين، بهدف زياردة الحركة في المنطقة، مع فتح مقبرة "حي تي بت" المكتشفة مؤخرا.

وتابع: وزارة الآثار جهزت سناريو تعلنه خلال الأيام المقبلة عن المقابر التي ستفتتح للزيارة، بجانب العمل على الحفائر في كل أنحاء مصر للبحث عن اكتشافات جديدة تجذب أنظار العالم للتطلع إلى زيارة مصر مرات عديدة، وستشهد مصر الفترة المقبلة خاصة منطقة آثار الهرم اكتشافات أخرى جديدة ستعلن في وقتها.

وقال محيي الدين، إن وزارة الآثار تجري العديد من الحفائر والاكتشافات الأثرية التي تبهر السياح كونهم يعشقون الحضارة المصرية ويتطلعون لمشاهدة الجديد عن الحضارة الفرعونية، موضحا أن كل هذه الاكتشافات تلفت أنظار الجميع لمصر وتزيد من الحركة الوافدة للبلاد حتى يعود السائح مرة أخرى.​