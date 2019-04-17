4 خطوات للسكة الحديد لمنع الازدحام أمام شبابيك التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف مصدر بالسكة الحديد، عن اتخاذ الهيئة عدة إجراءات لمنع التكدس والزحام أما شبابيك التذاكر، وحصول كل راكب على تذكرة قطار.

المصدر، أكد لمصراوي، أن زيادة عدد شبابيك التذاكر، رفع حصيلة إيرادات الهيئة أكثر من 25 % في أسبوعين فقط من قرار التطبيق، وقللت الازدحام أمام الشبابيك.

وقال المصدر، إن الهيئة اتخذت 4 خطوات لتقليل الزحام، أثناء الحصول على تذاكر القطارات المطورة والمميزة، ومنها:

- فتح 6 أكشاك بمداخل المحطة، لحجز تذاكر الوجهين البحري والقبلي

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- فتح 12 شباك تذاكر لحجز القطارات المطورة والمميزة.

- زيادة عدد الكمسرية بمداخل المحطة الداخلية بدون دفع غرامة.

- تذكرة أسبوعية للمسافات أكثر من 20 كيلو.

- جاري تجهيز 20 كشك جديد بمداخل المحطة.