المتر يبدأ بـ725 جنيهًا.. غدًا آخر موعد لحجز أراضي الإسكان في 8 مدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي غدا الخميس سحب كراسات شروط حجز 2108 قطع أراض بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، بمساحات تتراوح بين 209 و287 مترًا، بنظام القرعة العلنية في 8 مدن جديدة.

وينشر الخليج 365 أماكن قطع الأراضي المطروحة وسعر المتر في كل مدينة وطريقة يداد ثمن قطعة الأرض.

أماكن الأراضي:

- 425 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، بسعر 1425 جنيهًا للمتر في المجاورة 1 و4، و1250 جنيهًا في المجاورة 2.

- 200 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، بسعر 1550 جنيهًا للمتر.

- 500 قطعة بمدينة السادات، بسعر موحد للمتر 1185 جنيهًا.

- 200 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، بسعر 1220 جنيهًا للمتر.

- 150 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، بسعر 825 جنيهًا للمتر.

- 250 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، بسعر 1045 جنيهًا للمتر بالمنطقة ذات المسلسل الأول، و890 جنيهًا للمتر للمسلسل الثاني.

- 93 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، بسعر 725 جنيهًا للمتر.

- 290 قطعة بمدينة قنا الجديدة، بسعر 1115 جنيهًا للمتر.

تفاصيل الحجز:

- الحصول على كراسة الشروط من أجهزة المدن المطروح بها الأراضي.

- الحجز يكون بجميع فروع بنك التعمير والإسكان.

- ينتهي الحجز غدا الخميس من الساعة 3 عصرًا وحتى 5 مساءً.

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شروط الحجز:

- أن يكون شخصًا طبيعيا مواطنا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويا (شركة أو مؤسسة).

- ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة.

- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد من أفراد أسرته بأي مدن جديدة.

- ألا يكون سبق تخصيص له وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، أو لأحد أفراد أسرته.

- يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها.

- يجوز لشخص أو أكثر، وبحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة واحدة.

أسلوب السداد:

- سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، بنظام التحويل البنكي أو بشيك معتمد.

- يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

- سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75%، من إجمالي ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية.

- يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

- طريقة التخصيص:

تخصيص الأراضي عن طريق إجراء قرعة يدوية علنية، ويعلن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة في وقت لاحق، وتجرى بحضور مسئولي جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز.