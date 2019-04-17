40 صورة ترصد كيف تغيرت محطة مصر في عهد كامل الوزير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

مر شهر وعدة أيام، على تولي الفريق كامل الوزير، وزارة النقل، واستهل مهمته بعدة قرارات حاسمة للنهوض بمنظومة النقل بشكل عام، وقطاع السكة الحديد بشكل خاص.

5 زيارات، أجراها كامل الوزير، للمحطة أصدر خلالها أكثر من 10 تكليفات، أبرزها بشأن منظومة النظافة والشكل الحضاري للمحطة، وتعظيم موارد الهيئة، باستغلال مول المحطة والتشديد على حصول كل راكب على تذكرة لركوب القطار، ومنع التزويغ.

عدسة الخليج 365، أجرت جولة تفقدية داخل المحطة، لتتبع تنفيذ قرارت وزير النقل:

منظومة النظافة

منذ اللحظة الأولى، وعند مدخل محطة مصر برمسيس، تجد اختلافا واضحا من حيث الشكل الخارجي ونظافة الأرصفة، بعد أن نفذ الهيئة طلاءً للأسوار الحديدية بمحيط المحطة باللون الرصاصي، وتنظيف المداخل والمخارج، بجانب طلاء واجهات مبنى هيئة السكة الحديد، وأعمدة الكهرباء.

كما زرعت الهيئة الورود والنجيلة داخل المحطة، وعلقت أعلام مصر، واللوحات الإرشادية في جنبات المحطة.

بوابات الدخول والخروج

تنفيذا لتعليمات الوزير، تم تزويد عدد بوابات الدخول من ناحية ميدان رمسيس، بدلًا من بوابة واحدة، بجانب تبديل بوابات الدخول والخروج، لتصبح 6 بوابات لدخول المحطة، وبوابتين للخروج.

32 مكانًا لحجز التذاكر

منعا للتهرب من الركوب بدون تذكرة، كثفت الهيئة من أماكن حجز التذاكر للقطارات المميزة والمطورة، للوجهين البحري والقبلي، بدءا من إقامة 6 أكشاك خارج المحطة، وفتح 12 شباكًا جديدًا، وجاري تجهيز 20 كشكا جديدا، بحسب مصدر لمصراوي، لمنع التكدس والازدحام.

تعظيم إيرادات الهيئة

Advertisements

مبادرة التصدي للركوب بدون تذكرة التي أطلقها وزير النقل ساهمت في زيادة الإيرادات بنحو 10 ملايين جنيه، بحسب بيان صادر عن الهيئة، بعد أسبوع من تطبيقها بداية أبريل الجاري.

ترميم موقع الحادث

أنهت الهيئة، ترميم رصيف 6 الذي شهد حادث انفجار الجرار رقم 2310، بتكلفة قدرها نحو 8 ملايين جنيه، بحسب مصدر لمصراوي، وتم استبدال الرصيف المقام من حديد، برصيف خرساني وبلاط "انترلوك"، بجانب تركيب صدادات حديدية بمقدمة الرصيف، وطلاءها بألوان علم مصر.

كما انتهت الهيئة من تجديد المبنى المتضرر، الملاصق للرصيف موقع الحادث، وإعادة الشيء إلى أصله، وإظهار المكان بصورة أفصل مما كانت عليه قبل الحادث، وأزالت الكشك المتاخم للحادث، والذي لحق به ضرر نتيجة الحادث، بجانب تركيب كراسي من الرخام للركاب، بدلا من السابقة.

فتح نفق المشاة المغلق

أعادت الهيئة، فتح نفق المشاة بمحطة مصر، بعد توجيه وزير النقل، بإعادة فتحه بعد أكثر من 8 سنوات من إغلاقه، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ويربط النفق، الركاب القادمين من موقف أحمد حلمي، بأرصفة محطة مصر، 4، 8، 9، 10، 11، ويسهل على المسافرين القدوم بسياراتهم الخاصة لأٌقرب نقطة بالمحطة.

صناديق لتجميع الخردة

وضعت الهيئة صناديق لجمع "لقم الفرامل" المنتشرة بطول قضبان السكة الحديد داخل محطة مصر، والمسؤولة عن إيقاف القطار، والتي سبق ونوه عنها الفريق كامل الوزير.

تشغيل العربات الجولف كار

أعادت هيئة السكة الحديد تشغيل عربات "الجولف كار" لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، من وإلى رصيف المحطة مجانا، بناءً على توجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل.