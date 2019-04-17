اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل مواطن بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين بقتل مواطن بدار السلام.

وأسندت النيابة للمتهمين "عمرو عبد القادر"، تاجر، و"محمد عبدالقادر" تاجر، و"ممدوح أمين" تاجر، و"هناء عبد القادر" ربة منزل، تهمة قتل المجني عليها "آياتي قرني شكري"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض"سنجة، وعصا شوم"، وتربصوا له بمحيط سكنه، وما أن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني، وكالا له الضربات بأداة بطشهما حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهم محدثين الإصابات التي أودت بحياته.

وأسندت النيابة للمتهمة الرابعة، الاشتراك مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة بالتحريض على قتل المحني عليه، على أثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.