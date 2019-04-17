انت الان تتابع مؤشرات أولية.. تقدم كردي في انتخابات «صيادلة الجيزة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتخابات الصيادلة

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة، الفرعية بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، تقدم الدكتور كرم كردي المرشح على مقعد النقيب العام للصيادلة، عن أقرب منافسيه، الدكتور ثروت حجاج المرشح أيضا على مقعد النقيب، بواقع 700 صوت حتى الآن، وما زالت عمليات فرز الأصوات مستمرة. كما أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بانتخابات النقابة الفرعية للقاهرة، تقدم الدكتور كرم كردي، بواقع 1200 صوت، عن أقرب منافسيه،الدكتور ثروت حجاج.

وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا، ويستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.وشهدت الانتخابات في جميع