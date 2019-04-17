شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «وفد الفيوم»: دستور 2014 «أزمة» وجاء في «أوقات عصيبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم حزب الوفد في الفيوم، مساء الثلاثاء، مؤتمرًا جماهيريًا حول التعديلات الدستورية، حاضر فيه الدكتور عبدالمجيد سليمان، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة بني سويف، والدكتور هشام عبدالمنعم عكاشة، أستاذ القانون الدستوري ووكيل كلية حقوق بني سويف.

قدم الدكتور أسامة مخلوف، نائب رئيس لجنة حزب الوفد، الشكر للحاضرين من قيادات الأحزاب والعمل الأهلي، معلنًا تأييد حزب الوفد للتعديلات الدستورية، الذي جاء من خلال انتخابات جرت على مستوى الحزب في محافظات الجمهورية.

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من جهته، أكد الفقيه الدستوري الدكتور عبدالمجيد سليمان أن جميع الأحزاب تقف وراء استقرار مصر، وأن ما يهم الجميع هو أن يظهر شعب مصر يدا واحدة خلال الاستفتاء وأن يتوافد على اللجان ليقول رأيه بكل حرية.

أشار إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورية، موضحًا أنه لا يوجد دولة في العالم مدة رئيسها 4 سنوات عدا أمريكا، ففي فرنسا المدة 7 سنوات.

بدوره، قال الدكتور هشام عكاشة إن الاستفتاء سيكون على 12 مادة و11 مادة مستحدثة، وأن التعديل في الدستور جائز بداية من دستور 1923 الذي تم وضعه عقب ثورة 1919 ثم دستور 1930 ودستور الثورة عام 1956 والدستور المؤقت عام 1964 ودستور 1971، وأخيرا دستور عام 2014، الذي وصفه بأنه كان «دستور أزمة» جرى وضعه في ظروف عصيبة مرت بها مصر من إرهاب وعدم استقرار.

أضاف أنه لا يوجد دستور يظل جامدا أو ثابتا، ولا بد أن يواكب الدستور التطورات الحديثة المعاصرة وان كل دول العالم يتم فيها تغيير الدساتير ومنها أمريكا وروسيا وفرنسا والأخيرة تم تعديل دستورها الذي وضع عام 1958 أكثر من 24 مرة.