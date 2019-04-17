شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتسلم ثاني شحنات البترول العراقي.. و«الخام» يصل معامل التكرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت مصر ثانى شحنات البترول الخام من العراق، فى إطار تجديد عقد التوريد المتفق عليه مع شركة «سومو» العراقية، والذى تحصل بمقتضاه مصر على كميات تصل إلى نحو 12 مليون برميل بترول خام بتسهيلات فى السداد.

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وقال مصدر مسؤول بقطاع البترول إن الاتفاق مع العراق يتم للعام الثالث على التوالى، حيث كان أول تعاقد عام 2017، مضيفًا أن المنتجات الناتجة عن تكرير الخام العراقى يتم طرحها فى السوق المحلية، وأن الخام العراقى يُعتبر أحد المصادر الأساسية فى الحصول على الخام المستورد لتكريره فى المعامل المحلية.

وأضاف أن عقود الاستيراد الحكومية من الخارج تتضمن التعاقد الخام العراقى والكويتى، والخام العربى من خلال التعاقد مع «أرامكو» السعودية، موضحًا أن شركة «ميدور» تتولى عمليات التكرير، ولاسيما أن لديها إمكانية شراء خام من السوق العالمية، وأن الأمر ليس مقصورًا على الحصول على الخام من خلال هيئة البترول.

وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن التعاقد على الشحنات الخارجية يتم من خلال الهيئة العامة للبترول، على أن تقوم بالتمويل شركتا «أموك» و«ميدور»، وتتولى الأخيرة عمليات التكرير. وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن شركة «أموك» ليس من بين أعمالها شراء الخام، وأنه فى السنوات الماضية كان يتم التعاقد على الشراء، على أن تقوم شركة «ميدور» بتكرير الخام، وتتولى كل من «أموك» و«ميدور» تسويق المنتجات.