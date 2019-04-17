شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للتنسيق الحضاري»: لدينا 7 آلاف مبنى تراثي مسجّل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للتراث، 18 إبريل، وتحت عنوان «التراث- الاستثمار-الاستدامة»، شهد الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، أمس، فعاليات منتدى «التراث» الثانى، بحضور المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز، وممثلى مكتب اليونسكو بالقاهرة.

وأشار «أبوسعدة» إلى حادث كاتدرائية نوتردام فى باريس بفرنسا، وتحرك الجمعيات الأهلية لجمع التبرعات بالشراكة مع الحكومة، لإنقاذ هذا الصرح، مؤكدًا أنه مشهد هام لتكاتف المجتمع المدنى والحكومة لإنقاذ تراث الإنسانية.

واستعرض «أبوسعدة» تنفيذ الجهاز لتوصيات الدورة الأولى من المنتدى العام الماضى، منها تعظيم قيمة التراث الإنسانى، من خلال قيام الجهاز بالتعاون مع محافظة القاهرة فى تطوير شارع الشريفين ومنطقة البورصة، حيث وصل عدد المبانى المسجلة كقيمة تراثية إلى 7 آلاف مبنى، بزيادة 700 مبنى عن آخر حصر.

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ولفت إلى مشروع «حكاية شارع»، الذى يوثق لأسماء الشوارع، والذى شهد الانتهاء من 24 شارع بوسط العاصمة، والمقرر الانتهاء من 50 شارعا بنهاية يونيو المقبل، وكذا مشروع «عاش هنا»، الذى من المقرر الانتهاء من 300 لوحة منه بنفس الشهر.

وأوضح أن المحور الأول للمنتدى يدور حول المبادرات الهادفة للحفاظ على التراث، وكيفية استثماره، واستدامته واستدامة استثماره، مشيرًا إلى أن نقل الوزارات يتيح لنا إعادة النظر للمبانى التراثية واستغلالها للحفاظ عليها.

وقال نزار حسن، ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة، إنه ستتم مناقشة أهمية الحفاظ على التراث، ودور التنمية المستدامة، إذ يمثل التراث مصدر هوية للمجتمعات، وهو جزء أساسى للتنمية المستدامة لأى مجتمع، كما أنه يعد عامل تمكين وتنمية، مشيرا إلى أن اليونسكو تعمل على الاعتراف بالتراث الثقافى كجزء أساسى من التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه من أهم سياساتنا للحفاظ على التراث، إشراك أصحاب المصلحة، لضمان استدامته، وأعدت المحافظة منذ سنوات مشروعا للحفاظ على تراث العاصمة.