شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد سفر أول فوج لحجاج القرعة للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر أول فوج من حجاج بيت الله الحراك للأراضي المقدسة في النصف الثاني من شهر ذي القعدة، وتتوالى عمليات سفر الأفواج عقب ذلك، حيث يقضي الحجاج نحو شهر فى الرحلة ما بين مكة والمدينة.

ويحظى الفائزون بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكى والمدنى والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.