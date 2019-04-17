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تعرف على موعد سفر أول فوج لحجاج القرعة للأراضى المقدسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر أول فوج من حجاج بيت الله الحراك للأراضي المقدسة في النصف الثاني من شهر ذي القعدة، وتتوالى عمليات سفر الأفواج عقب ذلك، حيث يقضي الحجاج نحو شهر فى الرحلة ما بين مكة والمدينة.

ويحظى الفائزون بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكى والمدنى والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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