شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ممارسة لو فعلتها خلال الاستفتاء تعد جريمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 11 ممارسة وفعلا يعتبران جريمة حال مارسها أى مواطن خلال إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، و ينشر ”الخليج 365” هذه المارسات وفقا لما نشر على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات
1- اختلاس أو إخفاء أو إتلاف بطاقة التصويت أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب
2- طباعة أو تداول بطاقة إبداء الرأى بأية وسيلة دون إذن من السطات المختصة
3- الاشترام فى التصويت الواحد أكثر من مرة
4- إبداء الرأى فى الاستفتاء مع العلم بعدم الأحقية فى ذلك
5- إهانة أو تهديد أو استخدام العنف مع رئيس أو أعضاء اللجنة الفرعية
6- استخدام أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الاستفتاء
7- اتلاف أو هدم المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل المعدة للاستخدام فى الاستفتاء بقصد عرقلة سيره
8- استعمال القوة أو التهديد أو إعطاء فائدة لمنع شخص من إبداء الرأى فى التصويت أو إكراهه على إبداء الرأى على وجه معين
9- نشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء
10- انتحال اسم الغير خلال إبداء الرأى فى الاستفتاء
11- خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الاستفتاء أو اتلافه أو العبث بأوراقه
كانت هذه تفاصيل خبر 11 ممارسة لو فعلتها خلال الاستفتاء تعد جريمة.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.