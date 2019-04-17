الصحة: إنشاء 13 مركزا لعلاج فيروس سى بأفريقيا لعلاج أشقاء القارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه جارى إنشاء 13 مركزا لعلاج فيروس سى بأفريقيا، مؤكدا أن خدمة الأشقاء الأفارقة أمر هام للغاية . وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع، إن مصر أحرزت تقدما كبيرا فى منظومة علاج فيروس سى وأشاد بها العالم. وتابع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم الكشف على أكثر من 45 مليون مواطن مصرى حتى الآن ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

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