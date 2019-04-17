شكرا لقرائتكم خبر عن " الزراعة" تكثف برامجها التوعوية بالحقول لتجنب مخاطر التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، خطتها لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الأراضى الزراعية وإنتاج المحاصيل الزراعية ،من خلال التوسع فى استنباط أصناف جديدة قليلة استهلاك المياه، وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه ، وتكثيف برامج توعية للمزارعين بالحقول تجنبا لمخاطرها.

قال محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك حملات وبرامج توعوية إرشادية من قبل الادارة العامة للخضراوات والفاكهة بالتعاون مع معهد أمراض النبات والوقاية بقرى المحافظات من مخاطر التغيرات، واستمرار العمل على الخريطة الزراعية التى توضح تقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات والفاكهة، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية وتغطية الأسواق في فاصل العروات ،وتحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

وأضاف محمود عطا، أن هناك لجان مكثفة تعمل حاليا على تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، ورصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، وعمل ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، و برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.