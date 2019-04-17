مصر | عاجل.. مصرع 5 وإصابة 16 آخرين في حادث مروع أعلى دائري مؤسسة الذكاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع 5 وإصابة 16 آخرين في حادث مروع أعلى دائري مؤسسة الذكاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 16 آخرون، بعد وقوع حادث تصادم مروِّع، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على الطريق الدائرى اتجاه مدينة السلام وتحديدًا عند مبنى مؤسسة الزكاة.

وكانت غرفة عمليات المرور بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى أعلى دائرى مؤسسة الزكاة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل "تريلا"، مع أتوبيس، وسيارتين "ملاكى"، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى السلام، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية بعد أن تعطلت لمدة نصف ساعة.