السيسي يجري اتصالا برئيس المجلس العسكري السوداني

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
في بيان رسمي، قالت مؤسسة الرئاسة في مصر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني. وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال الاتصال دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، وكذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة. وأعرب السيسي عن استعداد مصر لتقديم جميع سبل الدعم للأشقاء في السودان.
وأكد الرئيس السيسي الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني. وأضاف أن الرئيس بدوره استمع إلى تقدير الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها المجلس
وأكد الرئيس السيسي الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.
وأضاف أن الرئيس بدوره استمع إلى تقدير الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي في التعامل مع الأوضاع الراهنة، إذ أعرب الرئيس عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان.
ووأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد كذلك أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني.
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