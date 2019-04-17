انت الان تتابع السيسي يجري اتصالا برئيس المجلس العسكري السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

في بيان رسمي، قالت مؤسسة الرئاسة في مصر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني. وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال الاتصال دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، وكذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة. وأعرب السيسي عن استعداد مصر لتقديم جميع سبل الدعم للأشقاء في السودان.

وأكد الرئيس السيسي الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني. وأضاف أن الرئيس بدوره استمع إلى تقدير الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها المجلس

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