انت الان تتابع بالأسماء..22 نائبا يرفضون التعديلات الدستورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من إجراءات التعديلات الدستورية، بموافقة الأغلبية (531 نائبا) في مقابل (22 نائبا) رفضوا التعديلات، بينما امتنع نائب فقط عن التصويت. وتأتي أسماء الـ22 عضوا، كالتالي: (إيهاب منصور - فايزة محمود - محمد عبد الغني - سمير غطاس - جمال الشريف - رضا البلتاجي - محمد عطا سليم - هيثم الحريري - طلعت خليل - عبد الحميد كمال - مصطفى كمال الدين حسين - صلاح عبد البديع – أحمد الشرقاوي – إلهامي عجينة – محمد العتماني – ضياء الدين داوود).

وجاء من بين الرافضين النواب (أحمد الطنطاوي – شديد أبو هندية – أبو المعاطي مصطفى – أكمل قرطام - أحمد البرديسي – محمد فؤاد). فيما امتنعت النائبة دينا عبد العزيز عن التصويت، معللة ذلك بأن التعديلات بها مواد تستحق التعديل، بينما هناك مواد أخرى ترفضها مثل عودة مجلس الشيوخ. جاء ذلك