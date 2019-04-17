شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى أوتاوا يدعو الشركات الكندية إلى الاستثمار في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى أوتاوا، الشركات الكندية إلى الاستثمار في مصر في ضوء ما تشهده بيئة الاستثمار من تطور ملحوظ تحت مظلة قانون الاستثمار الجديد، وتزامن ذلك مع خطط تحديث طموحة لكافة مرافق البنية التحتية.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير أبوزيد، الثلاثاء، بمنتدى الأعمال الكندي العربي السنوي، الذي انعقد بمدينة تورونتو الكندية، بحضور رؤساء كبرى الشركات الكندية وممثلون عن مجتمع المال والأعمال من المتخصصين في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والتعليم والتجارة.

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وتحدث السفير أحمد أبوزيد، خلال المنتدى عن آفاق الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وكندا، مستعرضا ما تشهده مصر حاليا من نهضة اقتصادية واجتماعية تحدث أهم المؤسسات الاقتصادية الدولية عنها.

كما دعا السفير المصري، القطاع الخاص الكندي إلى عدم البقاء حبيسا للحدود الكندية والتعامل مع شركاء كندا التقليديين، في الوقت الذي تتسابق فيه دول أخرى للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب في مصر وعوائد هذا الاستثمار.

وأشار السفير أبوزيد، في تصريح على هامش أعمال المنتدى، إلى تلقيه استفسارات من عدد من الشركات الكندية المهتمة بالاستثمار في مصر عن فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء حضانات لريادة الأعمال، وكذا رغبة بعض الجهات بمقاطعة أونتاريو في تنظيم زيارات لشركات كندية إلى مصر واستقبال مسئولين مصريين للتعرف على المزيد من فرص التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

كما استعرض السفير المصري، في كلمته أمام المنتدى، المشروعات القومية العملاقة الجارية في مصر مثل مشروع المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة المثلث الذهبي، مؤكدا أهمية أن يكون مجتمع الأعمال الكندي على علم بالتطورات الجارية في بلدان الشرق الأوسط، وأن يركز على الفرص الاستثمارية التي تتسق مع الأجندة التنموية الوطنية لدول المنطقة كي تتعاظم المنفعة المشتركة.