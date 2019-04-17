شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 22 تصريحا لرئيس البرلمان خلال رحلة التعديلات الدستورية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جلسات الحوار المجتمعى واجتماعات المداولة على التعديلات الدستورية داخل مجلس النواب، والتى استمع فيها البرلمان لأراء السياسيين والأحزاب والنواب بشأن المواد المطروحة، رسائل هامة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للشارع المصري عن حقيقة ما يجرى من تعديلات وكانت بمثابة إجابات واضحة وقاطعة لما يحاول البعض من جماعات الشر ترديده لتشويه هذه التعديلات ، كما أنها اتسمت بالشفافية الكاملة التى مكنت من زيادة وعى الشارع والرأى العام بإجراءات التعديلات ونصوصها .

ومن واقع المشاهدات الكاملة لأكثر من 20 ساعة جلسة حوار مجتمعى بـ 6 جلسات متتالية ، وأكثر من جلسة مداولة للجنة التشريعية للوصول إلى الشكل النهائى لصياغة التعديلات ، فقد حرص رئيس مجلس النواب خلالها على الاستماع لكافة الأراء والرد بشكل شامل على كافة الاستفسارات التى وردت إليه وما أثير من شائعات ،مؤكدا على مراعاته لكافة الأعراف المتبعة بالدستور

ونرصد أهم تصريحات "عبد العال " خلال هذه الجلسات :

1. البرلمان حريص كل الحرص على استقلال القضاء .. وهو ضمانة للمحكوم، والحاكم

2. التعديلات لن تمس الباب الذهبى فى الدستور وهو الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات

3. لا يمكن أن يحاسبنى التاريخ على إخراج تعديلات دستورية لا تتفق مع المعايير والمتطلبات والمحددات التى وضعها الدستور نفسه

4. البرلمان يقوم بتعديل الدستور فى النور وليس فى الخفاء

5. المشاركة واجب وطنى بعض النظر عن الرأى الذى سيدلى به المواطن.

6. دستور 2014 لم يكن مفخخا بينما كان دستور الضرورة وكان به نصوص يجب تعديلها

7. كوتة المرأة لن تؤثر على مقاعد الرجال ..والتمييز الإيجابى لبعض الفئات بالدستور لا يمس مبدأ المساواة".

8. أقسم بالله الرئاسة لم تتدخل ..والمجلس كان يتلقى مقترحات من كل طوائف الشعب

9 الرئيس لم يطلب تعديل المادة 140 بزيادة مدة الرئاسة

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10. التعديلات لا تتضمن اية شبهة توريث أو بقاء فى السلطة 30 عام

11. أقسم بالله العلى العظيم لا أنا ولا المستشارين القانونين ولا أى عضو حتى اللى قدموا التعديلات يعرف الصياغة النهائية رايحة فين

12. قائمة التعديلات لا تمس البرلمان بأية صورة ولا تمنح رئيس الجمهورية الهيمنة على السلطات الآخرى كما يردد البعض .

13. نحن لا نشرع لشخص معين والانتخابات نزيهة ولا يوجد تزوير" .

14. " لا دخل للدولة ولا أى جهات فى هذه اللافتات، هؤلاء ناس متطوعون مثل أى انتخابات مرشح فى دائرتى مثلا، كذا واحد يحبوا يجاملونى بلافتات، من يقول لا أو يقول نعم".

15. من يريد منح مجلس الشيوخ اختصاصات يعيد كتابة الدستور من الأول

16. صياغة المادة الانتقالية تمت بطريقه مريحة للجميع .

17. كما قلت نحن بحاجة لدستور جديد ولا يمكن هتمر 10 سنوات دون أن يكون هناك دستور جديد، وهناك اتفاقيات دولية نلتزم بها".

18. المجلس ليس وصيا على أحد.. جلسات الحوار المجتمعى طورت لدى بعض الأفكار

19. المعارضة الحقيقة تكون من داخل مصر وليس من الخارج

20. ولابد من تحصين البرلمان من الحل بسبب الكوتة

21. 25 يناير إندلعت للتوريث الذى كان يتم الإعداد له على قدم وساق ‎

22. الجيش المصرى محترف ولا نقحم القوات المسلحه فى السياسه اطلاقا